Стала известна цена нового кроссовера Mitsubishi Pajero Sport в России

Автомобильная компания Mitsubishi представила в нашей стране обновленный внедорожник Pajero Sport. Его стоимость начинается с 2 879 000 рублей. Авто в топовой комплектации обойдется в 3 699 000 рублей, сообщил Autonews.

Длина машины составляет 4825 миллиметров, а ширина — 1815 миллиметров. Высота авто превышает 1830 миллиметров. Эта модель выполнена в новой дизайнерской концепции под названием Dynamic Shield. У Pajero Sport высокая линия капота и заостренные линии оптики, которые расположены на уровне решетки радиатора, написала газета «Известия».

Россияне смогут приобрести модель с мультимедийной системой Mitsubishi Connect и встроенной системой «Яндекс.Авто». Кроме этого, в автомобиле предусмотрены USB-разъемы для пассажиров второго ряда. Еще в машине багажник закрывается и открывается за счет сенсоров под задним бампером. Также предусмотрена функция предупреждения об опасности наезда сзади.