Стала известна цена на новый кроссовер Subaru Forester Sport

По данным издания, машину оснастили бензиновым движком мощностью 185 «лошадок» и системой мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS). Также авто получило светодиодные противотуманные фары, черную радиаторную решетку, а также 18-дюймовые колеса, стандартную подвеску и обивку сидений водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой.