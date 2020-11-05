Стала известна цена на новый кроссовер Subaru Forester Sport
На российском рынке 25 ноября стартуют продажи нового кроссовера Forester Sport от японского концерна Subaru. Стоимость новинки составляет 2 990 900 рублей, передают «Известия».
По данным издания, машину оснастили бензиновым движком мощностью 185 «лошадок» и системой мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS). Также авто получило светодиодные противотуманные фары, черную радиаторную решетку, а также 18-дюймовые колеса, стандартную подвеску и обивку сидений водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой.