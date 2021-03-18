Стала известна цена кроссовера Chery Tiggo 8 Pro в России

На российском авторынке стартовали продажи кроссовера Tiggo 8 Pro от китайской компании Chery. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, модель представлена в двух комплектациях — с турбированным движком объемом 2,0 литра в паре с вариатором и турбированным двигателем 1,6 литра вкупе с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Колесная база — 2710 мм, высота — 1746 мм, ширина — 1860 мм, длина — 4722 мм. Стартовая стоимость машины составляет 1 999 000 рублей.