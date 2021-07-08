Стала известна стоимость проезда по ЦКАД-1

Водители легковушек смогут проехать по Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД-1), заплатив по три рубля за километр. Для грузовиков стоимость проезда составляет девять рублей. Об этом сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

«На сегодняшний день проезд легкового транспорта стоит порядка трех рублей, грузовики в три раза больше», — процитировало Петушенко РИА «Новости».

Глава предприятия напомнил, что на ЦКАД работает система безбарьерного взимания платы «Свободный поток». Благодаря этой технологии водители могут не останавливаться у рамок для оплаты.

Движение по заключительному участку ЦКАД 8 июля запустил президент Владимир Путин. Лидер страны проехал по кольцевой автодороге за рулем автомобиля Aurus. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что открытие ЦКАД стало настоящим праздником, так как дорога имеет огромное значение.

Общая длина новой трассы составляет 336 километров, а участка ЦКАД-1 — 49,5 километра. Этот отрезок дороги начинается от трассы М-4 и заканчивается рядом с деревней Лисинцево Наро-Фоминского городского округа.