Транспорт 22 декабря 2023, 07:46 Стала известна стоимость проезда по открытой Путиным трассе М-12 «Восток» Проезд по трассе М-12 «Восток» Москва — Казань стоит почти 4500 рублей РИА «Новости»

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Трассу М-12 «Восток» открыли для проезда автомобилей. Стоимость зависит от категории машины, конечной точки, способа оплаты и дня недели. От Москвы до Казани можно добраться почти за 4500 рублей, сообщили «Ведомости».

Высокоскоростную дорогу оборудовали безбарьерной системой «Свободный поток». Оплатить проезд можно на месте при помощи транспондера T-pass или в течение пяти дней после пользования дорогой в «Автодоре» — система зафиксирует госномер машины.

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В тарифы заложили не только расстояние, но также день недели и категорию автомобиля. Так, легковушке дорога от Москвы до Казани обойдется в сумму от 4481 рубля. При переезде на другой берег Волги по новому мосту придется доплатить еще 319 рублей. За оплату транспондером дадут скидку.

Движение по М-12 «Восток» открыли 21 декабря с участием президента России Владимира Путина и вице-премьера Марата Хуснуллина. Ее построили за три года с опережением срока, а в будущем протянут до Тюмени и Екатеринбурга.