Стала известна стоимость проезда на МЦД

Пассажиры зоны «Пригород» МЦД смогут купить абонементы на сутки, трое суток, 30, 90 и 365 дней. Самым дорогим будет проездной на год. Он стоит 24450 рублей.

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Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта, абонемент на сутки будет стоить 285 рублей, на трое суток — 545 рублей, на месяц — 2570 рублей, а на 90 дней — 6940 рублей.

Все абонементы нужно будет записать на карту «Тройка» или «Тройка-Стрелка». Эти цены совместно утвердили власти Москвы и Московской области.

В «Центральной» зоне будут действовать абонементы метро, которые записывают на «Тройку».

Согласно утвержденным тарифам 2019 года — это билеты на 60 поездок за 1900 рублей, на сутки за 230 рублей, на трое суток за 438 рублей, на 30 дней стоимостью 2170 рублей, на 90 дней по цене 5430 рублей и 365 дней за 19500 рублей.

«Дальняя» зона начинается за границами МЦД. Если пассажир едет со станции или на станцию, которые не входят в МЦД (зона «Дальняя»), то к цене билета на электричку нужно прибавить 45 рублей. Пассажир после въезда в зону МЦД получает право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД при оплате по карте «Тройка».

Московские центральные диаметры — это интеграция пригородного железнодорожного сообщения в единую транспортную сеть. Всего будут построены пять диаметров.