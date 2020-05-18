Стала известна стоимость Porsche 911 Targa 4 и 911 Targa 4S на российском авторынке

По данным издания, обе модели получили восьмиступенчатую роботизированную коробку передач с интеллектуальной системой полного привода и двумя сцеплениями.

Также их оснастили мощными тормозами, активным круиз-контролем, новой системой регулировки жесткости амортизаторов, информационно-развлекательной системой с сенсорным дисплеем и функцией Porsche Wet Mode, способной распознавать мокрые дороги. Уточняется, что новинки появятся у отечественных дилеров в сентябре этого года.