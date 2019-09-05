Стала известна стоимость новой Lada Granta Drive Active

«LADA объявляет о начале приема заказов на новую модификацию Lada Granta — седана в версии Drive Active. Автомобиль, созданный для поклонников энергичного стиля вождения», — сказано в сообщении.

Источник фото: lada.ru

Модель отличается обновленным дизайном. Кроме того, разработчики оснастили машину шасси от LADA Sport, а в салоне установили спортивные кресла.

Источник фото: lada.ru

За автомобиль с механической коробкой придется выложить от 629 тысяч рублей. Версия с коробкой-автоматом обойдется немного дороже — от 654 тысяч рублей.

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Комплектация Lada Granta предусматривает две подушки безопасности, подогрев передних сидений и зеркал, кондиционер и четыре динамика аудиосистемы. Автомобиль обладает 16-клапанным двигателем и 106 лошадиными силами.

Автомобилисты также смогут выбрать понравившийся оттенок из восьми предложенных цветов. При этом цвета есть как темные, так и довольно яркие.