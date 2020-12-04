Стала известна стоимость нового седан S-класса от Mercedes-Benz в РФ

По данным издания, стартовая стоимость новинки составит 11 120 000 рублей. Отмечается, что модель оснащена модернизированной мультимедийной системой MBUX, управляемой с помощью голоса. Кроме того, авто получило большую радиаторную решетку, узкие светодиодные фары, а также систему помощи при парковке, активную подсветку и заднюю подушку безопасности.