Стала известна стоимость нового седан S-класса от Mercedes-Benz в РФ
Немецкий автомобилестроитель Mercedes-Benz назвал цены на новый седан S-класса на российском рынке, передает портал Newinform со ссылкой на пресс-службу предприятия.
По данным издания, стартовая стоимость новинки составит 11 120 000 рублей. Отмечается, что модель оснащена модернизированной мультимедийной системой MBUX, управляемой с помощью голоса. Кроме того, авто получило большую радиаторную решетку, узкие светодиодные фары, а также систему помощи при парковке, активную подсветку и заднюю подушку безопасности.