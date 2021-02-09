Стала известна стоимость нового кроссовера e-tron Sportback от Audi

На российском авторынке начались продажи нового электрокара e-tron Sportback от немецкого концерна Audi. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания, кроссовер получил два электромотора, общая мощность которых составляет 408 «лошадок». Авто оснащено цифровой приборной панелью, адпативной подвеской, двухзонным климат-контролем, а также светодиодными фарами и парктрониками сзади и спереди. Дополнительно можно приобрести сиденья с функцией вентиляции и массажа, систему автоматической парковки и матричные фары. Стартовая стоимость новинки — 6 485 000 рублей.