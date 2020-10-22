Стала известна стоимость кроссовера Cheryexeed TXL в России

По данным издания, в базовой комплектации авто будет система мониторинга давления воздуха в шинах, привод наружных зеркал заднего вида, электрический обогрев, передние подушки безопасности, центральный замок и кондиционер.

Отмечается, что модель оснащена 1,6-литровым бензиновым движком с турбонаддувом. Кроме того, машина получила силовой агрегат мощностью 186 «лошадок», 19-дюймовые литые диски, панорамную крышу, а также светодиодные фары, передние датчики парковки и системы кругового обзора и контроля слепых зон.