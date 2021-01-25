Стала известна пятерка самых популярных пикапов в РФ в 2020 году

По данным издания, список возглавил УАЗ «Пикап». В прошлом году было куплено 3066 моделей. Второе место заняла Toyota Hilux. Дилеры реализовали 2580 экземпляров. Тройку замкнул Mitsubishi L200, продажи которого составили 1443 единицы. В пятерке самых продаваемых пикапов также оказались Volkswagen Amarok (825) и Isuzu D-Max (498).

Американский профильный портал HotCars похвалил новую версию российского внедорожника УАЗ «Патриот». В Соединенных Штатах авто будут продавать под брендом Bremach Taos.

Российский внедорожник назвали «исключительным автомобилем 4×4, который не только доступен по цене, но и надежен». Отмечается, что машину оснастили высококлассными функциями, которые обычно встречаются только в роскошных моделях.

Авторы материала заметили, что для УАЗ «Патриот» не окажется проблемой пересечение рек, поскольку он способен проходить водные преграды до 20 дюймов глубиной.