Стала известна марка самой популярной машины у китайских водителей

Китайские автомобилисты второй месяц подряд отдают предпочтение немецкому бренду Volkswagen. Дилерам в октябре 2021 года удалось реализовать 197 486 автомобилей этой фирмы. Об этом сообщило издание NJcar.

На втором месте по популярности оказался японский бренд Honda. За тот же промежуток времени на китайском рынке удалось реализовать 140,1 тысячи таких машин, написало ИА Nation News.

В тройке лидеров оказался еще один автопроизводитель из Японии — бренд Toyota. Купить автомобили этой марки в октябре решили 133 170 человек.

Четвертое и пятое место поделили китайские бренды Wuling и BYD. Приобрести в пользование машины этих марок решили 93,6 тысячи и 88 898 покупателей соответственно.