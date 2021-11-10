Стала известна дата презентации нового кроссовера Mazda CX-50

Японская компания Mazda презентует новый кроссовер CX-50 15 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.

Производить автомобиль будут в Алабаме (США) на заводе, который компания построила в сотрудничестве с Toyota. При этом модель автомобиля рассчитана на североамериканский рынок.

Автомобиль оснастили 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Подобное оснащение также устанавливают на модель CX-3. Мощность машины составляет 250 лошадиных сил.

Ранее стало известно, что чешская компания Skoda презентует новый седан Slavia. Сделать это обещали до конца ноября 2021 года.