Стала известна дата презентации нового кроссовера Mazda CX-50
Новый кроссовер CX-50 представят 15 ноября
Японская компания Mazda презентует новый кроссовер CX-50 15 ноября. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Motor1.
Производить автомобиль будут в Алабаме (США) на заводе, который компания построила в сотрудничестве с Toyota. При этом модель автомобиля рассчитана на североамериканский рынок.
Автомобиль оснастили 2,5-литровым бензиновым турбомотором. Подобное оснащение также устанавливают на модель CX-3. Мощность машины составляет 250 лошадиных сил.
Ранее стало известно, что чешская компания Skoda презентует новый седан Slavia. Сделать это обещали до конца ноября 2021 года.