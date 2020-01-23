Стала известна дата открытия метро в Красноярске

Жители Красноярска смогут прокатиться на метро только к 2024 году, причем лишь по одной линии. В этом году строители только расконсервируют подземку и определят способ прокладки туннелей.

Об этом сообщил «7 канал Красноярск» со ссылкой на директора Управления по строительству красноярского метрополитена Игоря Иванова.

По его словам, первая линия будет функционировать только через четыре года. На все строительные работы было выделено 77 миллиардов рублей. При этом метро может стать одним из самых новаторских в России — поезда будут короче в два раза, как и платформы, а составы впервые в России будут беспилотными. Метрополитен будет длинной в 12 с половиной километров.

Метро Красноярска хотят связать с городской электричкой и трамвайной сетью, которую также собираются модернизировать. По ней пустят скоростной маршрут от КрасТЭЦ до улицы Матросова.

Ранее сообщалось, что строительством распорядится китайская компания Poly Group.

Строительство метро в Красноярске началось в конце прошлого века, но было заморожено из-за нехватки денег. Осталось достроить пять станций и линию в 8,2 километра.