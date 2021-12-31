Стал известен график работы московского транспорта в новогоднюю ночь

Московское метро, а также Московское центральное кольцо уже шестой год подряд будут работать на протяжении всей новогодней ночи бесплатно — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.

Поезда же на Московских центральных диаметрах будут ходить до 02:30. Те, кто на Новый год окажется в метро, в поездах и на эскалаторах, смогут увидеть поздравления президента России Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина

Наземный транспорт на 157 маршрутах будет работать в усиленном режиме: 66 маршрутов — всю ночь, 91 маршрут — до 03:30. Традиционные ночные маршруты будут действовать в обычном режиме.