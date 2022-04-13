Глава «Ростеха» назвал сроки запуска производства SSJ100 только из российских деталей

Производство ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 с полной заменой зарубежных комплектующих на российские начнется в 2024 году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

Он подчеркнул, что ежегодно предприятие сможет выпускать по 20 самолетов.

«В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно», — заявил Чемезов.

Самолет Sukhoi Superjet 100 — это пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 человек на расстояние до 4,4 тысячи километров. В коммерческую эксплуатацию судно запустили в 2011 году.

Объединенная авиастроительная корпорация объявила, что ведет работу над новой версией борта SSJ New с максимальным отказом от импортных комплектующих.

В Минпромторге ранее заявили, что необходимый для производства Sukhoi Superjet 100 двигатель ПД-8 сертифицируют в ближайшие 12−14 месяцев.