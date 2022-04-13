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    13 апреля 2022, 14:34

    Глава «Ростеха» назвал сроки запуска производства SSJ100 только из российских деталей

    Глава «Ростеха» Чемезов: выпуск импортозамещенного самолета SSJ100 начнется в 2024 году

    Анатолий Минкин

    Производство ближнемагистрального пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 с полной заменой зарубежных комплектующих на российские начнется в 2024 году. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов.

    Глава «Ростеха» назвал сроки запуска производства SSJ100 только из российских деталей

    Он подчеркнул, что ежегодно предприятие сможет выпускать по 20 самолетов.

    «В 2024 году мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 штук ежегодно», — заявил Чемезов.

    Самолет Sukhoi Superjet 100 — это пассажирский лайнер, рассчитанный на перевозку 98 человек на расстояние до 4,4 тысячи километров. В коммерческую эксплуатацию судно запустили в 2011 году.

    Объединенная авиастроительная корпорация объявила, что ведет работу над новой версией борта SSJ New с максимальным отказом от импортных комплектующих.

    В Минпромторге ранее заявили, что необходимый для производства Sukhoi Superjet 100 двигатель ПД-8 сертифицируют в ближайшие 12−14 месяцев.