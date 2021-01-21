Срок скидки на штрафы за нарушение ПДД предложили увеличить

Период, в течение которого можно со скидкой оплатить штраф за нарушение ПДД, необходимо увеличить до 40 дней. С таким предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев.

Свою инициативу депутат изложил в письме, которое отправил на имя начальника ГУОБДД МВД России Михаила Черникова, пишет RT. Сейчас нарушившие правила водители могут оплатить штрафы со скидкой 50% в течение 20 дней. Сухарев предложил увеличить этот срок до 40 дней. В своем письме он отметил, что скидка дала возможность гражданам сэкономить деньги, а также повысила собираемость штрафов.

При этом депутат добавил, что в связанных с пандемией сложных экономических условиях люди не всегда могут успеть оплатить штраф в установленный срок. Более того, в 20 дней входит и время на доставку водителю копии постановления.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть целесообразность <…> увеличения срока, в который гражданин может произвести оплату административного штрафа за нарушение правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, с 20 до 40 дней с даты вынесения постановления», — сказано в обращении Сухарева.

В начале января премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новом дорожном знаке. С 1 марта 2021 года на дорогах появится знак, предупреждающий о работе фото- и видеокамер, фиксирующих нарушения правил.