Транспорт 20 марта 2023, 21:19 Срок действия водительских удостоверений продлили на три года МВД России продлило на три года срок действия водительских прав, истекающих 2023 году freepik

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Действие водительских удостоверений с закончившимся сроком в 2022 году или истекающим в 2023-м продлили на три года автоматически. Об этом рассказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенной коллегии МВД.

«Отмечу, что срок действия всех российских водительских удостоверений, который заканчивался в 2022 году или истекает в текущем году, продлен на три года», — отметил глава ведомства.

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На правительственном информационном портале «Объясняем.рф» пояснили, что автопродление коснется только национальных удостоверений, срок действия которых закончился до 1 января 2022 года. В ином случае водителю придется получить новый документ. Автопродление коснется около пяти миллионов удостоверений.

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Новый 2023 год принес для автолюбителей несколько новшеств. При получении водительского удостоверения больше не требуется бумажная справка о состоянии здоровья. Результаты медосвидетельствования заносят в федеральную базу.