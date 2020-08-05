Средняя цена на авто в России выросла на 138 тысяч рублей

Сейчас машина иностранного производства в среднем стоит 1,9 миллионов рублей, а отечественного — 700 тысяч рублей. Это отчасти связано с поддержкой со стороны программ государственной помощи.

Эксперты утверждают, что многое будет зависеть от курса рубля. Если национальная валюта продолжит падение, то авто оставят тенденцию к удорожанию по 9% в полугодие, написала газета «Коммерсант».

Также авторынок пока продолжает падение, за это полугодие в России было продано примерно на 20% меньше машин, чем в прошлом году. Аналитики уверены, что не стоит ждать восстановления рынка в текущем году, так как в условиях неопределенности потребители не спешат делать такие дорогостоящие покупки.