Средняя цена Lada Vesta оказалась выше, чем у Hyundai Solaris

Средняя цена Lada Vesta была выше, чем у Hyundai Solaris в декабре прошлого года. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на агентство Russian Automotive Market Research.

Средняя цена Lada составила 1 760 995 рублей. Она примерно на восемьдесят тысяч рублей дороже, чем Solaris — 1 690 091 рублей.

Vesta в прошлом году заняла первое место по количеству продаж в России — 113,7 тысячи автомобилей, Solaris оказался на пятом месте — 61,1 тысячи.