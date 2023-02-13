Транспорт 13 февраля 2023, 23:53 Спросу на китайские машины в Петербурге нашли объяснение Эксперт Солдунов связал рост числа покупок китайских машин с синдромом отложенного спроса

Читать 360tv в

Количество покупок китайских автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга возросло на 19%. Подобных показателей удалось достичь впервые за последние шесть лет. Автоэксперт Владимир Солдунов в беседе с «Невскими новостями» объяснил причины такого явления.

По словам специалиста, причина заключается в синдроме отложенного спроса. В сложный экономический период многие потребители откладывали средства в больших количествах.

Реклама

«Поскольку стало понятно, что на рынке основные игроки — это китайские автомобили и отечественные, люди пошли покупать. Все равно парк автомобилей обновлять надо», — пояснил Солдунов.

Реклама