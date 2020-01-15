Спрос на российском авторынке снизился на 2,3%

АЕБ зафиксировала падение авторынка в России на 2,3%, хотя в декабре ситуация начала выправляться. Впрочем, эксперты предположили, что рост в конце года мог быть объяснен недостоверной статистикой продаж.

Авторынок получил поддержку от государства в размере девяти миллиардов рублей, которые были направлены на льготное кредитование. Покупателям предоставили скидку в 10% от суммы первого взноса. Но и этот шаг не помог рынку вернуться к плюсовым значениям.

По мнению председателя правления «Авилона» Андрея Павловича, сильнее всего падение видно в сегменте продажи автомоблей стоимостью меньше миллиона рублей. Он отметил, что поддержка спроса именно этого направления — решение «очень верное». С ним не согласен директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Наиболее проблемным сегментом он назвал категорию машин от одного до двух миллионов рублей.

Олег Мосеев, глава РОАД, убежден: льготное кредитование на рынок оказывает весьма незначительное влияние. Он назвал действующий механизм социальной программой. Выходом из сложившейся ситуации эксперт видит классическое субсидирование ставки.