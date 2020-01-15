    15 января 2020, 05:10

    Спрос на российском авторынке снизился на 2,3%

    Светлана Степанова

    В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что на российском авторынке значительно снизился спрос. Это произошло впервые после кризисного периода 2013–2014 годов. По мнению экспертов, больше всего «просел» сегмент недорогих автомобилей. Подробности опубликовал «Коммерсант».
    Спрос на российском авторынке снизился на 2,3%

    АЕБ зафиксировала падение авторынка в России на 2,3%, хотя в декабре ситуация начала выправляться. Впрочем, эксперты предположили, что рост в конце года мог быть объяснен недостоверной статистикой продаж.

    Авторынок получил поддержку от государства в размере девяти миллиардов рублей, которые были направлены на льготное кредитование. Покупателям предоставили скидку в 10% от суммы первого взноса. Но и этот шаг не помог рынку вернуться к плюсовым значениям.

    По мнению председателя правления «Авилона» Андрея Павловича, сильнее всего падение видно в сегменте продажи автомоблей стоимостью меньше миллиона рублей. Он отметил, что поддержка спроса именно этого направления — решение «очень верное». С ним не согласен директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников. Наиболее проблемным сегментом он назвал категорию машин от одного до двух миллионов рублей.

    Олег Мосеев, глава РОАД, убежден: льготное кредитование на рынок оказывает весьма незначительное влияние. Он назвал действующий механизм социальной программой. Выходом из сложившейся ситуации эксперт видит классическое субсидирование ставки.