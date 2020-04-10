Спрос на петербургское метро снизился из-за режима самоизоляции

В общей сложности за сутки в метро Санкт-Петербурга было 482 552 человека, сообщил сайт «Невские новости». Спад связан с распространение коронавирусной инфекции. В Петербурге введен режим самоизоляции.

Говорится, что в первую неделю апреля количество пассажиров в метро увеличилось.