Спрос на легковые автомобили вырос среди жителей России

Спрос на легковые автомобили вырос за июль этого года на 6,8% среди жителей России в сравнении тем же периодом в минувшем году, сообщили в пресс-службе Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ)

В целом продано почти 142 тысчи экземпляров. В период с января по июль продажи ощутимо снижались — более чем на 19%. Июль является первым месяцем текущего года со значительным ростом спроса на легковые машины, пишет сайт «Экономика сегодня».

Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель считает, что такой результат, можно объяснить отложенным спросом в предыдущие месяцы и ослаблением отечественной валюты. Помимо прочего, на повышение продаж повлияли меры поддержки, принимаемые властями на фоне пандемии коронавируса.