Спрос на Lada с АКПП вырос на 42%

«В 1 квартале 2020 года в России было реализовано 8165 новых автомобилей LADA, оснащенных автоматической трансмиссией. Это на 42% больше, чем в январе — марте прошлого года (5747 штук)», — пояснили в «Автостате».

По мнению экспертов, рост популярности связан с появлением бесступенчатой трансмиссии Jatco в автомобилях Lada.

«Вазовский „робот“ (АМТ) остался только на автомобилях семейства Granta и XRAY. Кроме этого, некоторые модификации Granta еще оснащаются 4-диапазонным классическим „автоматом“ Jatco», — заметили в агентстве.