Спрос на «Единые карты петербуржца» вырос на треть после ухода VISA и Mastercard

Директор Центра информационного сопровождения Алексей Вагаткин рассказал, что выросло количество заявок на «Единые карты петербуржца». Это произошло после ухода из России VISA и Mastercard, сообщила газета «Петербургский дневник».

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество заявок на получение карты увеличилось на 35%. В марте было оформлено порядка 50 тысяч заявлений», — уточнил Вагаткин.

Он отметил, что увеличение спроса наблюдалось и до остановки работы VISA и Mastercard. Всего петербуржцы подали 1,09 миллиона заявление на оформление карты.