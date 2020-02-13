Спор о багаже между пассажирами верхних и нижних полок окончательно решили

Пассажиры нижних и верхних полок в российских поездах получат равные права на размещение багажа. Разъяснения подготовил Минтранс.

В Минтрансе отметили, что по российским железным дорогам следуют разные поезда: в одних пассажиры могут размещать багаж только на нижней полке, в других — на верхних. В то же время традиционно существовали споры, кто, собственно, из пассажиров на какую полку имеет право. Теперь в правилах появится уравнивающий пункт, пишет «Российская газета».

«Если конструктивными особенностями вагона предусмотрено только нижнее (либо верхнее) место для размещения ручной клади, то пассажиры вне зависимости от занимаемого места имеют равные права на использование нижнего (либо верхнего) места для размещения ручной клади», — отметило издание со ссылкой на разъяснения Минтранса.

В Минтрансе, кроме того, напомнили, что каждый пассажир имеет право бесплатно провозить с собой ручную кладь весом не более 36 килограммов, размер которой в сумме трех измерений не превышает 180 сантиметров. Род и вид упаковки на возможность провозить багаж в вагоне не влияет — важно, чтобы условный чемодан помещался. Кроме большой сумки, пассажир имеет право взять с собой мелкие вещи.