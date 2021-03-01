Список облагаемых налогом на роскошь машин в России расширили

Министерство промышленности и торговли России увеличило список автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь. Владельцы таких машин станут платить транспортный налог в большем размере.

Перечень опубликовали на сайте ведомства. Всего в него вошло 1387 наименований автотранспорта. Это на 87 больше, чем в предыдущем году. Туда добавили модели Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller, премиальные версии Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave, Toyota Fortuner, базовые версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-класса.

Перед включением в данный список автомобиль оценивается по нескольким совокупным критериям. Это цена, объем двигателя, срок службы. Средняя стоимость машины в списке приблизительно равняется трем миллионам рублей. Для машин стоимостью от трех до пяти миллионов рублей и не старше одного года предусмотрен транспортный налог с коэффициентом 1,5. Для автомобилей за 5-10 миллионов и возрастом до пяти лет налог начисляется в двойном размере. Машины в ценовой категории 10-15 миллионов рублей и возрастом 10-20 лет облагаются платой в трехкратном размере.

Ранее Минэкономразвития прорабатывало вопрос о снижении или отмене транспортного налога на экологичные автомобили. Проект внесен на рассмотрение в комплексный план повышения энергоэффективности экономики России.