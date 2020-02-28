Список машин с повышенным налогом расширили

Минпромторг расширил список автомобилей, за которые владельцы должны платить налог на роскошь. Иными словами, транспортный налог с повышенным коэффициентом.

Налог на роскошь нужно платить за машины, которые стоят больше трех миллионов рублей. Теперь Минпромторг включил в перечень автомобили марок Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, сообщило РИА «Новости».

«Общее количество автомобилей по категориям составило: от 3 до 5 миллионов рублей — 632 штуки (+54 к 2019 году); от 5 до 10 миллионов — 484 штуки (+38 к 2019 году); от 10 до 15 миллионов — 100 штук (+3 к 2019 году); свыше 15 миллионов рублей — 82 штуки (+9 к 2019 году)», — сообщили в Минпромторге.

Размер налога высчитывается, исходя из возраста и собственно цены машины. За автомобиль от трех до пяти миллионов рублей, которому меньше года, придется платить налог с коэффициентом в 1,5. Если машине от одного до двух лет, коэффициент составит 1,3. Более старые модели — 1,1.

Владельцы машин стоимость 5-10 миллионов рублей должны платить транспортный налог с двойным коэффициентом, если их автомобилю меньше пяти лет. За автомобили стоимость больше 10 миллионов, которым меньше 20 лет, придется заплатить налог в тройном размере.