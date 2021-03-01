Список машин, облагаемых налогом на роскошь, расширили

Список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь, увеличился. Министерство промышленности и торговли России опубликовало обновленный документ 26 февраля, сообщили «Известия».

В дополненный список вошло 1387 автомобилей, что на 87 позиций больше, чем в прошлогоднем документе. Стоимость «роскошных» авто начинается от трех миллионов рублей. Повышенным налогом станут облагаться Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller, топ-версии Skoda Kodiaq, Mazda CX-9, Honda Pilot, Kia Mohave и Toyota Fortuner, а также базовые версии BMW 3-Series и Mercedes-Benz С-Класса.

Для владельцев автомобилей стоимостью три-пять миллионов рублей и возрастом не старше одного года коэффициент транспортного налога составит 1,5. Налог в двойном размере заплатят владельцы машин, стоимость которых заканчивается на десяти миллионах (возраст модели должен составлять менее пяти лет). Для автомобилей дороже десяти миллионов и возрастом 10-20 лет коэффициент налогообложения составит три.

Ранее Правительство обсуждало вопрос повышения ставки НДФЛ до 15% для россиян, чей годовой доход превышает три миллиона рублей. К единому мнению по этому вопросу прийти не удалось.