28 апреля 2023, 17:57
Спикер EXPOCAR Фирсов предрек снижение спроса на параллельный импорт автомобилей
В связи с введением санкций против России отечественные производители автомобилей получили возможность активно развиваться. Таким мнением поделился спикер EXPOCAR Сергей Фирсов. Об этом сообщило издание Naavtotrasse.ru.
Специалист подчеркнул, что доля продаж Lada Granta в стране значительно возросла. Кроме того, российские производители получили возможность разрабатывать новые модели машин, так как им отошли заводы Nissan и Hyundai.
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Фирсов подчеркнул, что если Россия продолжит развивать отношения с Китаем, то спрос на параллельный импорт значительно снизится, написала ТСН24.
Машины
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