Спецверсия Volkswagen Polo Select поступила на российский рынок

Приложение позволит проверить дату ТО, найти адрес ближайшего сервиса, найти автомобиль по геолокации, вызвать службу помощи на дороге или связаться с изготовителем по горячей линии.

Модель оснастили двигателем на 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. Однако есть версия на 110 лошадиных сил и с коробкой-автоматом.