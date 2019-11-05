Спецверсия Volkswagen Polo Select поступила на российский рынок
На российском рынке появилась новая версия седана Volkswagen Polo Select, оснащенная модулем с приложением Volkswagen Connect для управления некоторыми функциями через смартфон, сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу автоконцерна.
Приложение позволит проверить дату ТО, найти адрес ближайшего сервиса, найти автомобиль по геолокации, вызвать службу помощи на дороге или связаться с изготовителем по горячей линии.
Модель оснастили двигателем на 90 лошадиных сил и механической коробкой передач. Однако есть версия на 110 лошадиных сил и с коробкой-автоматом.