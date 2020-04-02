Специальные автобусы до кладбищ не будут ходить на Пасху в Москве
«Традиционные перевозки на ближайшие пасхальные праздники отменены в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции — это важно для безопасности жителей города. Мы заботимся о горожанах и просим отнестись с пониманием к таким мерам. Пожалуйста, оставайтесь дома», — приводит РИАМО слова генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова.
Из-за распространения инфекции в московском городском наземном транспорте ежедневно, по нескольку раз, дезинфицируют все автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы. Ранее в Московском метрополитене рассказали о ежедневной дезинфекции не только поездов, турникетов, дверей и билетных автоматов, но и тоннелей.
В период пандемии специалисты не рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Самый безопасный способ добраться куда-либо при необходимости — это личное авто.
По последним данным, в России медики зафиксировали 3548 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертавами COVID-19 стали 30 пациентов.