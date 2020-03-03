Специалисты выяснили, как водители провоцируют поломку двигателя

По информации ИА Nation News, самая распространенная ошибка — резкое начало движения при низкой температуре на улице. Специалисты рекомендуют потратить несколько минут, чтобы прогреть мотор и довести его до минимального рабочего состояния.

Также автовладельцы забывают менять масло. Делать это нужно раз в десять тысяч километров. В современных машинах работают индикаторы низкого уровня, однако иногда следует проводить самостоятельную проверку, используя щуп.

Специалисты посоветовали не жалеть деньги на топливо. Подобная экономия может привести к большим расходам на ремонт. Если двигатель перегрелся, то стоит немного подождать перед тем, как заглушить его. Так удастся избежать остановки циркуляции охлаждающей жидкости и, как следствие, большого роста локальных температур.

Водителям нужно избегать езды на максимальных оборотах. Такой характер вождения приводит к быстрому износу деталей цилиндро-поршневой группы.