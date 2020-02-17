Специалисты выбрали топ-3 самых неприхотливых авто с пробегом

По данным информагентства, топ-3 возглавила надежная чешская модель Skoda Octavia, кузов которой отличается устойчивостью к коррозии. На второй позиции оказалась Almera Classic от японского концерна Nissan. Она оснащена бензиновым мотором с отдачей в 107 «лошадок». Тройку замкнул другой представитель японского автопрома Toyota Corolla. Среди ее особенностей обращают на себя внимание простая конструкция и выносливая подвеска.