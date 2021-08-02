Специалисты рассказали, в каких случаях выгоднее пользоваться каршерингом

В последнее время каршеринг становится все более популярным. Специалисты рассказали, в каком случае использование каршеринга будет выгоднее покупки собственного автомобиля. По словам координатора сообщества «Синие ведерки» Петра Шкуматова, отказаться от приобретения машины стоит в том случае, если пробег не будет превышать пяти тысяч километров в год. Об этом сообщило Ura.ru.

«Каршеринг будет вам выгоден, если вы перемещаетесь исключительно в пределах города, и ваш пробег на автомобиле не превышает четырех — пяти тысяч километров в год. Это сценарий крайне редкого использования автомобиля, когда вы перемещаетесь на небольшие расстояния на автомобиле по необходимости», — объяснил специалист.

Основатель сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Денис Мигаль предупредил, что если человек регулярно использует автомобиль, то каршеринг станет не лучшим выбором. В таком случае есть риск потерять много денег.