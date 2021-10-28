Специалисты рассказали, насколько выросли расходы на обслуживание личного транспорта в России

В России значительно выросли затраты на содержание личного транспорта. Об этом сообщила «ФедералПресс» со ссылкой на исследование аналитиков ЮMoney.

По результатам исследования, средний размер штрафа в России составляет 511 рублей. По сравнению с 2020 годом сумма осталась прежней. Однако штрафы россияне стали получать чаще. В среднем на их выплату автолюбители тратят 1004 рубля в месяц.

Стоимость парковки выросла на 19% и составила 225 рублей. Месячные затраты на парковку составили 570 рублей.

«Возможно, рост этих показателей связан с тем, что в 2020-м многие автолюбители работали удаленно и пользовались платными парковками значительно меньше, чем в этом году», — отметили эксперты.

При этом стоимость техобслуживания и ремонта возросла на 10%. В месяц на эти нужды уходит 10 340 рублей.