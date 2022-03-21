Специалисты рассказали, каким авто не грозит угон

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) озвучил список самых защищенных от угона автомобилей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные страховщиков.

В список попали Lexus ES, Lexus RX и Skoda Octavia. Автомобилям этих поделей удалось набрать 809, 761 и 760 баллов из максимальных тысячи. Кроме того, хорошие результаты показали Audi Q5 (746), Toyota LC Prado (692). Последними в списке защищенных авто оказались Lada Vesta (253), Renault Logan (246) и Renault Sandero (246), передали «Известия».