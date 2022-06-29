Специалисты отметили основные плюсы рамных внедорожников

Автоэксперты перечислили основные преимущества, которыми обладают модели рамных внедорожников. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.

Специалисты обратили внимание на то, что рамная конструкция позволяет увеличить ходы подвески и грузоподъемность. Также эти модели отличаются повышенной проходимостью на бездорожье. Кроме того, в сложных условиях они хорошо подходят для буксировки и эксплуатации. Отмечается, что после аварий именно рамные внедорожники проще всего восстановить.