Специалисты объяснили, как правильно выбрать велосипед

Важно обратить внимание на размеры рамы. Велосипед подбирается в зависимости от роста человека. Например, при росте 155-165 сантиметров подойдет 16-дюймовая рама, а высоким людям нужна рама в 21,5 дюйма.

Отмечается, что 26 размер колес является универсальным и удобным для большинства людей. Специалисты порекомендовали выбирать дисковые тормоза, так как они долговечнее и надежнее обводных.

При выборе между горным и шоссейным велосипедами лучше выбирать горный. По мнению экспертов, он имеет прочные колеса и выдерживает серьезные нагрузки. Помимо прочего, лучше отдать предпочтение велосипеду с неинтегрированной кареткой. Так называется узел, обеспечивающий соединение системы с рамой, а также ее свободное вращение с помощью подшипников. Уточняется, что, если каретка интегрирована, при поломке этой детали велосипед становится непригодным для езды.