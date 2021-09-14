Специалисты объяснили, как подготовить автомобиль к осеннему сезону

Автомобиль необходимо правильно подготовить к осеннему сезону. Эксперты портала Autonews рассказали, как сделать это в профильном сервисе или самостоятельно.

В первую очередь необходимо внимательно проверить состояние кузова. После дачного отдыха на нем могли появиться сколы и царапины. Если они все-таки появились, то их можно вручную замазать и отполировать специальными составами. Приобрести такие средства можно в любом магазине автокосметики. При возникновении глубоких царапин специалисты советуют обратиться в автосервис. Сотрудники сервиса смогут покрыть кузов слоем защитного воска.

Также важно проверить работу фар и фонарей. В противном случае проблемы с освещением могут привести к ДТП. Коврики в салоне стоит заменить на на резиновые или силиконовые, передали «Известия».

Все резиновые изделия стоит проверить на наличие трещин и деформаций, так как в период повышенной влажности в салон может проникнуть вода. Испорченные резиновые изделия стоит заменить.

Глубина шин перед осенним сезоном должна составлять не менее 1,6 миллиметров. Также осенью стоит проверить аккумуляторную батарею. Проверить ее состояние можно с помощью мультиметра. Перед наступлением холодов также будет не лишним подзарядить аккумулятор.