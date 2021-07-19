Специалисты назвали топ-5 кроссоверов в США

Аналитики оценили рынок автомобилей в США. По их мнению, объем продаж новых легковых автомобилей в стране в первом полугодии 2021 года вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Дилерам удалось продать 8,35 миллиона автомобилей. На основе этих данных специалисты составили топ-5 кроссоверов в США. Об этом сообщило издание NJcar.

Первое место в этом рейтинге занял японский кроссовер Toyota RAV4. Его приобрели 220 тысяч американцев. По сравнению с продажами за прошлый год показатель вырос на 20%, передали Nation News.

Второе место занял автомобиль Honda CR-V. Такой автомобиль приглянулся 213 тысячам покупателей. Его продажи выросли на 53% по сравнению с прошлым годом.

Третье место в списке досталось Nissan Rogue (X-trail). Его предпочли 182 тысячи покупателей.

Четвертое место — полноразмерный кроссовер Toyota Highlander. Автомобиль выбрали 144 тысячи американцев, что на 82% выше показателей за 2020 год.

Замыкающую строчку в рейтинге занял Subaru Forester. Автомобиль разошелся в 96 тысяч экземпляров. Показатели продаж выросли на 11,8% по сравнению с прошлым годом.