Специалисты назвали признаки срочной замены сцепления

Аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Пилипишин рассказал, какие признаки свидетельствуют о необходимости замены сцепления, передала «Вечерняя Москва».

Специалист рассказал, что о необходимости замены сцепления может свидетельствовать рывки автомобиля при трогании и разгоне, высокие обороты без увеличения скорости, а также гарь, сильный запах и дым. Однако Пилипишин отметил, что такие поломки возникают постепенно в следствие больших нагрузок или резкой езды.

Он подчеркнул также, сегодня довольно мало водителей знают о том, что такое сцепление. Он подчеркнул, что со сцеплением знакомы в основном те россияне, которые учились управлять автомобилем на механической коробке передач или ездят на такой сегодня.

Ранее стало известно, что в Челябинск планируют доставить 157 новых экоавтобусов. На данный момент туда уже привезли первую партию из 15 машин на газомоторном топливе.