Транспорт 12 февраля 2024, 17:01 Специалисты «Альфастрахования» назвали передний бампер самой часто повреждаемой деталью авто

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Деталь машины, которая чаще всего повреждается при ДТП — это передний бампер. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование компании «Альфастрахование».

Аналитики пришли к выводу, что именно эта деталь страдает в 18,4% случаев аварий. На втором месте — задний бампер, на который приходится 17,5% повреждений. Наконец, в лидерах по заменам — капот, крылья и фары. Они страдают в 10%, 8% и 6% случаев соответственно.

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