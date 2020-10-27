Специалист рассказал, как правильно выбрать моторное масло для зимы

Специалист обратил внимание, что в настоящее время производители синтетических моторных масел существенно улучшили качество продукта. Есть большое количество масел, различающихся по индексу вязкости и другим критериям. При этом нужно с ответственностью подойти к выбору.

«Даже именитые марки — Shell, Total и другие в массе гонят барахло, ширпотреб. В их линейке есть одно-два масла, которое можно использовать. Все остальное — просто ширпотреб, который может прикончить мотор», — предупредил эксперт.

Так, если за окном морозная погода, нужно отдать предпочтение маслу с более низким коэффициентом вязкости. Подойдут 0W30 или 0W40. При 30 градусах мороза продукт не замерзнет и будет легко закачиваться в головку блока цилиндров. Субботин добавил, что зимой не нужно прогревать моторы. Он пояснил, что это не имеет смысла и запрещено законом. Стоять с включенным двигателем в жилой зоне разрешено не более пяти минут.