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    27 октября 2020, 16:07

    Специалист рассказал, как правильно выбрать моторное масло для зимы

    Полина Петрова

    Автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, как правильно выбрать моторное масло на зимний период эксплуатации автомобиля, информирует ИА Nation News.
    Специалист рассказал, как правильно выбрать моторное масло для зимы

    Специалист обратил внимание, что в настоящее время производители синтетических моторных масел существенно улучшили качество продукта. Есть большое количество масел, различающихся по индексу вязкости и другим критериям. При этом нужно с ответственностью подойти к выбору.

    «Даже именитые марки — Shell, Total и другие в массе гонят барахло, ширпотреб. В их линейке есть одно-два масла, которое можно использовать. Все остальное — просто ширпотреб, который может прикончить мотор», — предупредил эксперт.

    Так, если за окном морозная погода, нужно отдать предпочтение маслу с более низким коэффициентом вязкости. Подойдут 0W30 или 0W40. При 30 градусах мороза продукт не замерзнет и будет легко закачиваться в головку блока цилиндров. Субботин добавил, что зимой не нужно прогревать моторы. Он пояснил, что это не имеет смысла и запрещено законом. Стоять с включенным двигателем в жилой зоне разрешено не более пяти минут.