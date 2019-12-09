Специалист прокомментировал электронные договоры для купли-продажи автомобилей

Электронные договоры для купли-продажи авто могут появиться в России в 2020 году Подробнее

«Если это будет некий примерный договор, на который будут ориентироваться продавец и покупатель, и в нем будет все грамотно сделано, то я не вижу в этом никаких проблем. Но будет принципиально неправильно, если он станет навязываться как обязательный», — уточнил Похмелкин.

По словам эксперта, россияне не испытывают трудностей при составлении договора в письменном виде.

«В любом случае всегда можно воспользоваться юридической помощью. Но пускай теперь будет и электронный договор — как образец, на который можно ориентироваться. Но он не должен носить обязательный характер», — подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и МВД планируют создать новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобилей. Он появится на портале госуслуг.