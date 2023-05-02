Специалист по защите прав потребителей Павлов: после покупки «проблемного» авто можно возвратить оплаченную сумму

Покупатель автомобиля вправе требовать возврат оплаченной суммы в случае, если ухудшается функционал машины. Об этом сообщил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Национальной службой новостей».