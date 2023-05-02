02 мая 2023, 14:05
Специалист по защите прав потребителей Павлов: после покупки «проблемного» авто можно возвратить оплаченную сумму
Покупатель автомобиля вправе требовать возврат оплаченной суммы в случае, если ухудшается функционал машины. Об этом сообщил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее известные западные автопроизводители ограничили функционал в мобильных приложениях. Утрата возможности дистанционно запускать машину и закрывать двери является существенным минусом для потребителя.
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В таких случаях владелец авто вправе потребовать возврата денежной суммы вплоть до текущей цены нового автомобиля, отметил Павлов.
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