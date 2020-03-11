Специалист отреагировал на выпуск автомобилей LADA на Украине

«Насколько я знаю от своих украинских коллег, на самом ЗАЗе никакого движения не происходит. Там давно поувольняли почти всех сотрудников, предприятие готовилось к продаже, и сейчас мне непонятно — то ли действительно ведется сборка, то ли эта сборка только будет начинаться, то ли она стартует без особого афиширования, полуподпольно», — отметил Кадаков.

Эксперт предположил, что многие украинцы не будут рады такой новости и осудят предприятие.

«Судя по обстановке, может создаться такая волна, какая уже была: «Не заправляйтесь на «Лукойле»! Не ходите в «Сбербанк»! И даже если и есть желание — мало кто захочет купить «Весту» или «Гранту» — чтоб ночью в машине окна не побили», — уточнил он.

По словам Кадакова, ситуация на Запорожском автомобильном заводе стала ухудшаться еще в 2014-м году. Тогда началось сокращение производства, увольнение работников и опустение помещений.

«Новость о том, что там можно начать сборку — неожиданная. Ничего хорошего на ЗАЗе не было, а были проблемы, давно», — подчеркнул автоэксперт.

Он заявил, что автомобили скорее всего выпустят лишь для Украины, а не для Европы.

Ранее тестовый выпуск российских автомобилей LADA стартовал на Запорожском автомобильном заводе.