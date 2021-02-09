Специалист объяснил, почему чрезмерная вежливость вредит на дорогах

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с Lifе объяснила, почему чрезмерная вежливость не нужна и даже вредит водителю на дорогах.

Она пояснила, что главным этикетом для автомобилиста должны быть правила дорожного движения. Их нарушение из-за любезности создает опасность для других водителей.

«Вежливость четко прописана в правилах ПДД. Если мы что-то из вежливости нарушаем, то это вводит в заблуждение людей и они не всегда понимают», — подчеркнула эксперт.

Помимо прочего, она посоветовала не реагировать на тех, кто подрезает и обгоняет, нарушая правила. Если крикнуть вслед нерадивому водителю плохие слова, на дороге может произойти конфликт. Это доставит неудобства не только участникам перепалки, но и всем, кто находится в непосредственной близости.